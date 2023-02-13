Мобілізовані російські військові все частіше відмовляються йти у наступ

Почастішали випадки, коли мобілізовані військовослужбовці російської федерації, які знаходяться у підрозділах, приданих до 1-го армійського корпусу Південного ВО, відмовляються йти у наступ, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Через відмову російських військових наступати мобілізованих чоловіків з тимчасово окупованих росією територій Донецької області, знімають із другої та третьої ліній та відправляють на полігони. Там їх готують протягом двох тижнів та формують у штурмові підрозділи для наступальних дій на Авдіївському напрямку.

Окрім того величезну кількість поранених окупантів вже ніде лікувати, і їх ушпилюють у пологові відділення і дитячі лікарні.

«Через значну кількість санітарних втрат серед загарбників, у тимчасово окупованому Луганську пологовий будинок використовують для лікування поранених військовослужбовців російських окупаційних військ. Крім того, приміщення дитячої лікарні №3 також переобладнано під військовий шпиталь», – йдеться у повідомленні.

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