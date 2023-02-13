Керівник благодійного фонду на Київщині за гроші вивозив ухилянтів за кордон

На Київщині викрито керівника благодійного фонду, який за 7,5 тисяч доларів переправляв військовозобов’язаних за кордон. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

За даними слідства, мешканець Київщини під час дії воєнного стану розробив схему переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон.

Для цього він створив благодійний фонд та орендував приміщення. Там підозрюваний зустрічався з охочими скористатися його послугами, які оцінював від 6 до 7,5 тисяч доларів.

За таку суму він обіцяв організувати виїзд за кордон за підробленими довідками волонтера з внесенням відповідних відомостей до системи «Шлях».

Під час обшуків за місцями проживання та діяльності керівника фонду вилучено грошові кошти, мобільні телефони, комп’ютерну техніку з даними про громадян, які до нього зверталися, а також документацію з їхніми анкетними даними.

За процесуального керівництва прокурорів Броварської окружної прокуратури повідомлено про підозру керівнику благодійного фонду за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.