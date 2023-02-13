Дніпровське наркоугруповання вкладало гроші в туристичний комплекс на Львівщині

У Дніпрі викрили наркоугруповання, яке спеціалізувалось на виготовленні та збуті метамфетаміну на Дніпропетровщині. Щомісячний «прибуток» зловмисників становив близько 12 млн грн. Отримані від наркобізнесу гроші вкладали в розвиток власного туристично-готельного комплексу у Львівській області.

За даними СБУ, до складу злочинного угруповання входило 8 мешканців регіону. Вони облаштували нарколабораторії на території промислового заводу та гаражного кооперативу.

Усі компоненти, у точу числі прекурсори для виготовлення наркотиків, ділки отримували контрабандою через кур’єрів з країн ЄС та Близького Сходу.

У подальшому готову «продукцію» зловмисники збували по всій Дніпропетровській області через закриті Телеграм-канали.

Щоб легалізувати доходи, отримані від наркобізнесу, учасники угруповання витрачали кошти на придбання елітної нерухомості в Україні та за кордоном, а також на автомобілі преміум класу.

Правоохоронці провели понад 10 обшуків, у ході яких виявлено:

▪️ ​близько 2 кг метамфетаміну;

▪️ гранати та автоматичну зброю із набоями;

▪️ ​4.5 млн грн;

▪️ ​елітні автомобілі.

Під час проведення спецоперації 7 учасників наркоугруповання затримано та повідомлено їм про підозри за створення злочинної організації і незаконне виробництво та збут наркотичних засобів. Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вживаються заходи для встановлення місцезнаходження співорганізатора злочину.

За даними ДБР, аби легалізувати доходи, отримані від наркобізнесу, організатор вкладав їх у розвиток власного туристично-готельного комплексу у Львівській області. Також він придбав віллу в єгипетському курортному місті Шарм-ель-Шейх.

Під час спецоперації затримано організатора та 6 спільників.

Половині затриманих вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права на заставу. По решті фігурантів судові засідання ще тривають.

Також планується арешт готельного комплексу у Львівській області, автомобілів преміумкласу та іншого майна, яке належить учасникам злочинної організації.

Один із затриманих у межах іншого кримінального провадження перебував на свободі під заставою у сумі 1,5 млн гривень. Працівники ДБР через порушення ним умов застави ініціюють повернення цих коштів в дохід держави, у тому числі на потреби ЗСУ.

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