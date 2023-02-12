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Землетруси у Сирії і Туреччині: загиблих вже понад 28 тисяч

Ольга Денисяка

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Безлади на півдні Туреччини зірвали рятувальні роботи в деяких місцях після смертоносного землетрусу, у той час як кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 28 тисяч осіб. Про це пише Європейська правда.

Німецькі рятувальники і австрійська армія призупинили пошукові операції в суботу, посилаючись на сутички між неназваними групами. За словами одного з рятувальників, очікується погіршення ситуації з безпекою, оскільки запаси продовольства зменшуються.

Зіткнення між невідомими групами в провінції Хатай призвели до того, що десятки австрійських військовослужбовців змушені були шукати притулку в базовому таборі разом з іншими міжнародними організаціями.

Через кілька годин після того, як Австрія призупинила рятувальні роботи, міністерство оборони країни заявило, що турецька армія взяла на себе захист і це дозволило відновити рятувальні операції.

Німецька філія пошуково-рятувальної групи ISAR і Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини також призупинили роботу, посилаючись на міркування безпеки. Німецькі рятувальні команди заявили, що відновлять роботу, як тільки турецька влада визнає ситуацію безпечною.

Державні турецькі ЗМІ повідомили в суботу, що 48 осіб було заарештовано за мародерство. За повідомленнями, було вилучено кілька одиниць зброї, а також готівку, коштовності та банківські картки.

Президент Туреччини заявив, що використає надзвичайні повноваження для покарання всіх, хто порушує закон.

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