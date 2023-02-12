Зеленський запровадив санкції проти 200 людей, пов'язаних з РФ

12 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти двох сотень осіб, які пов’язані з Росією. Про це йдеться в указі глави держави № 75.

Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 12 лютого.

Таким чином, президент запровадив санкції проти 199 громадян Росії та одного українця-колаборанта Юрія Черничука, якого загарбники «призначили» новим «директором» Запорізької АЕС.

Контроль за виконанням рішення РНБО поклади на її секретаря Олексія Данілова. Також РНБО, СБУ та Кабміну доручили моніторити ефективність персональних санкцій, а МЗС – поінформувати компетентні органи ЄС та США.

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