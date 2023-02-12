У Львові затримали водія без прав на авто, яке було в розшуку

11 лютого на вулиці Липинського у Львові сталась ДТП,винуватець якої втік. Виявилось, що водій їздив без прав, а авто було у розшуку. Про це йдеться у Facebook Патрульної поліції Львівщини.

Патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Липинського. Потерпілий з автомобіля BMW, повідомив, що винуватець втік з місці автопригоди.

«До поліцейських підійшов очевидець події і надав відео з реєстратора, де чітко були видно номерні знаки та марка авто втікача. Це виявився автомобіль Opel.Завдяки камерам Центру безпеки міста, вдалося вирахувати напрямок руху згаданого транспортного засобу. Поліцейські розшукали його на одній із автозаправних станцій неподалік. За кермом автомобіля була сестра власника», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили, що таки він вчинив цю ДТП. На 34-річного водія склали три протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ст. 122 – 4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) та за ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом будучи позбавленим посвідчення водія) КУпАП.

За останнє порушення передбачений штраф 40 800 гривень з позбавленням права керування транспортним засобом на термін від п’яти до семи років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. Автомобіль порушника вилучили та доставили на арештмайданчик, оскільки транспортний засіб розшукувала виконавча служба.

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