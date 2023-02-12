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Розвідка вважає, що Росія відтермінує другу хвилю мобілізації

Ольга Денисяка

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Головне управління розвідки вважає, що Росія не готова до другої хвилі мобілізації та відтермінує її. Про це представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький заявив під час інтерв’ю The Wall Street Journal,
цитує пресслужба розвідки.

Зазначається, якщо росія продовжить новий раунд мобілізації, вона постраждає від тих самих проблем, які виявила попередня хвиля, включаючи брак сучасного обладнання в хорошому робочому стані та достатньої кількості боєздатних офіцерів, навчання величезного напливу непідготовлених людей.

«Вони готуються до другої хвилі мобілізації, але ми вважаємо, що вони відтермінують її, тому що не подолали всіх труднощів, яких зазнали під час першої хвилі. Вони тоді не були готові до такої масштабної мобілізації, не готові й зараз», – заявив представник ГУР МО України.

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