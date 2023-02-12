Росіяни не змогли підготувати мобілізованих для ефективного наступу, – ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) прийшли до висновку, що російські військові не змогли в короткі терміни підготувати мобілізованих для ефективних наступальних операцій. Про це повідомляє Українська правда.

Українські військові чиновники та російські провійськові націоналісти применшують здатність Росії розпочати широкомасштабний наступ у Донецькій області за нинішніх обставин, в яких перебувають російські Збройні сили.

Кульмінаційний момент і тактичні невдачі російських військ під Вугледаром у Донецькій області, ймовірно, ще більше послабили віру російської ультранаціоналістичної спільноти в те, що російські війська здатні розпочати вирішальну наступальну операцію.

Невідповідність між обмеженим, але значним просуванням російських військ у районі Бахмута і відсутністю значних просувань в інших частинах України може підтвердити спостереження військових блогерів і українців про те, що російські війська не в змозі забезпечити швидке просування за допомогою традиційної механізованої маневреної війни.

Аналітики зазначають, що російське військове командування розгортає свої найбільш елітні підрозділи в районі Бахмута невеликими групами, використовуючи тактику проникнення в місто,

Ця тактика, схоже, призводить до значного тактичного просування російських військ у районі Бахмута, що може призвести до оперативних переваг, якщо українські війська вирішать відступити з Бахмута.

Російські наступальні операції в інших районах Донецької області та вздовж лінії Сватове-Кремінна поки що призвели до незначного просування, яке не має оперативного значення.

У ISW інформують, що всі формування (РФ – ред.), які спостерігалися на даний момент, стали небоєздатними на попередніх етапах війни і, найімовірніше, були відновлені за рахунок мобілізованого особового складу.

Експерти припускають, що російські військові не змогли підготувати мобілізований особовий склад до проведення ефективних механізованих наступальних операцій за короткий проміжок часу з моменту їх призову. Це збігається з прогнозами ISW.

Нестача відповідних транспортних засобів, боєприпасів та інших матеріальних засобів, ймовірно, є причиною неефективності російської тактики механізованих маневрів на сьогоднішній день.

Тому, на думку аналітиків, російські військові навряд чи зможуть розширити свій наступ з району Бахмута на ширшу територію воєнних дій, оскільки тактика, яку вони застосовують у Бахмуті, більше підходить для щільного міського середовища, а також тому, що російським військам бракує елітних формувань, необхідних для проведення більш масштабного наступу на сході України в такий самий спосіб.

В інституті відзначають, що фінансист групи «Вагнер» Євген Пригожин намагається врятувати свій вплив у Росії, що зменшується, оскільки Кремль продовжує ігнорувати його та його найманців.

Крім того, Пригожин підтвердив, що «Вагнер»припинив вербування у в’язницях через закінчення терміну дії угоди, яка дозволяла таке вербування, з невстановленим відомством – ймовірно, з російським МО.

Кремль продовжує «затьмарювати зірку»Пригожина, позбавляючи його права вербувати у в’язницях і націлюючись на його вплив в інформаційному просторі.

В інституті вказують, що критика Пригожиним військової кампанії Кремля нагадує риторику колишнього російського бойовика Ігоря Гіркіна.

«…не виключено, що Пригожин також перетворюється на запеклого фанатика, який втрачає здатність використовувати свою паралельну армію для отримання політичного впливу.

З іншого боку, якщо нинішній російський наступ швидко зупиниться, зірка російських військових може знову згаснути, що, можливо, знову відкриє шлях для Пригожина до відновлення своєї значущості і нових можливостей», – ідеться у звіті.

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