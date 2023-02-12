Польські волонтери відвідали Академію сухопутних військ

11 лютого група волонтерів з Польщі відвідала Академію сухопутних військ. Про це повідомив у Facebook очільник НАСВ Павло Ткачук.

«Мав сьогодні нагоду й приємність подякувати групі польських волонтерів за підтримку й допомогу Україні, зокрема українському війську й нашому навчальному закладу, у цей непростий для нашої держави час», – написав Павло Ткачук.

Перебуваючи у стінах Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, польські волотери мали нагоду ознайомитись з історію та сучасністю навчального закладу. Також очільник навчального закладу вручив їм подяки й сувеніри на згадку про перебування в українському видовому військовому виші.

«Щиро вдячний польським друзям, Уряду Республіки Польща та всьому братньому польському народові, за безпрецедентну підтримку України у боротьбі проти російських окупантів», – додав очільник Академії.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.