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Польські волонтери відвідали Академію сухопутних військ

Ольга Денисяка

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11 лютого група волонтерів з Польщі відвідала Академію сухопутних військ. Про це повідомив у Facebook очільник НАСВ Павло Ткачук.

«Мав сьогодні нагоду й приємність подякувати групі польських волонтерів за підтримку й допомогу Україні, зокрема українському війську й нашому навчальному закладу, у цей непростий для нашої держави час», – написав Павло Ткачук.

Перебуваючи у стінах Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного,  польські волотери мали нагоду ознайомитись з історію та сучасністю навчального закладу. Також очільник навчального закладу вручив їм подяки й сувеніри на згадку про перебування в українському видовому військовому виші.

«Щиро вдячний польським друзям, Уряду Республіки Польща та всьому братньому польському народові, за безпрецедентну підтримку України у боротьбі проти російських окупантів», – додав очільник Академії.

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