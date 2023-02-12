На Рівненщині загинув військовий з Львівщини Богдан Смага

11 лютого до рідного села Карів привезли тіло військовослужбовця Богдана Смаги, який загинув, охороняючи важливі об’єкти інфраструктури у Рівненський області. Про це йдеться у Facebook Белзької міської ради.

58-річний військовий був призваний на службу під час мобілізації 28 лютого минулого рокую Загинув 10 лютого, виконуючи завдання по охороні важливих об’єктів інфраструктури у Рівненський області.

«Майор Богдан Смага був призваний на військову службу під час мобілізації 28 лютого 2022 року Червоноградським РТЦК та СП, і був заступником командира роти охорони з морально-психологічного забезпечення батальйону охорони військової частини Т0910. Просимо віддати останню шану військовому, який захищав Україну…», – йдеться в повідомленні.

Похорон відбудеться завтра 12 лютого в села Карів о 12:00 годині.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.