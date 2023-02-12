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На Херсонщині двоє цивільних загинули, підірвавшись на російській міні

Ольга Денисяка

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На Херсонщині автомобіль з мирними людьми підірвався на міні, залишеній російськими окупантами. Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Трагедія сталася сьогодні зранку поблизу села Новорайськ Бериславського району. Двоє чоловіків, 45 та 48 років, їхали на автівці польовою дорогою, на якій залишилося багато російських мін.  Машина з цивільними натрапила на одну з них. Від отриманих поранень обидва чоловіки загинули на місці.

Жителмя Херсонщини нагадують, що мінна небезпека в області залишається надзвичайно високою.

«Пересуватися можна тільки тими маршрутами, що вже обстежили вибухотехніки. НЕ потрібно зараз відвідувати лісосмуги, посадки та поля! це вкрай небезпечно, адже там може залишатися ворожа вибухівка. Якщо ви побачили вибухонебезпечний предмет, в жодному разі не чіпайте його! Відійдіть на безпечну відстань та повідомте про таку знахідку правоохоронців або рятувальників», – наголосили в ОВА.

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