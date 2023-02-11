Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії

Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Дзюбу з посади заступника командувача Національної гвардії. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Так, відповідний указ оприлюднили 11 лютого.

«Звільнити Дзюбу Руслана Володимировича з посади заступника командувача Національної гвардії України», – йдеться в указі.

Зазначимо, з червня 2019 року Дзюба обіймав посаду заступника командувача Національної гвардії з тилу — начальника логістики.