У Трускавці 21-річний хлопець щомісяця робив близько 10 тисяч закладок наркотиків

Правоохоронці у Трускавці затримали 21-річного місцевого мешканця, який розповсюджував наркотики та психотропи. Йому загрожує до 8 років за ґратами. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, 21-річного хлопця затримали на одній із вулиць Трускавця. Під час огляду його речей поліцейські виявили вже розфасовані закладки із «Альфа-PVP» та канабісом. Під час слідчих дій за місцем мешкання чоловіка правоохоронці виявили розфасовану по сліп-пакетах психотропну речовину «LSD».

Правоохоронці встановили, що зловмисник працював закладчиком на Інтернет-крамницю з продажу наркотичних засобів і психотропних речовин. Він збував заборонені речовини на території Львівської області, а гроші отримував криптовалютою.

Речові докази вилучено та скеровано на проведення експертних досліджень, а їхня орієнтовна вартість за цінами «чорного» ринку – майже 200 тисяч гривень.

Слідчі вже повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. А Трускавецький міський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 214 тисяч гривень. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Наразі поліцейські продовжують заходи зі встановлення утримувачів наркокрамниці та можливих спільників фігуранта.