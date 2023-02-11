У Львові встановили протез руки бійцю, який втратив її на «Азовсталі»

У Національному реабілітаційному центр «Незламні» український захисник Олександр Морський отримав протез руки, яку йому ампутували на маріупольській «Азовсталі». Про це повідомили у Першому медичному об’єднанні Львова.

Олександр Морський – морський прикордонник. Йому 46. Служив у Маріуполі, а після виходу на пенсію залишився там жити. Його й захищав з початку повномасштабного вторгнення.

У березні на бойовому завданні в катер українців влучила російська ракета. Троє побратимів загинуло на місці. Олександр, на якому горів одяг, зумів вибратися з палаючого катеру.

Те, що травмована рука, Захисник побачив тільки на пункті базування. Йому надавали першу допомогу, проте, аби врятувати життя, руку довелося ампутувати. Операцію виконали в шпиталі укриття «Азовсталі», яке між собою назвали «Залізяка».

Далі Герой провів два місяці під обстрілами, потім стільки ж – в полоні Оленівки. Олександр був одним з перших, кого обміняли. Каже, відчув, що вдома, коли побачив український прапор та почув рідну мову.

Спочатку захисник лікувався в Києві. Попри пропозиції поїхати за кордон, на протезування та відновлення приїхав до Львова – в Національний реабілітаційний центр «Незламні». Тут з Олександром кілька місяців працювала команда фізичних та ерготерапевтів, а також протезисти. Паралельно чоловік кілька місяців отримував і психологічну реабілітацію, аби відновитись після пережитого.

Нещодавно Олександр отримав механічний протез руки. Тепер за допомогою правої руки та м’язів спини він може піднімати та переносити предмети. Чоловік щодня опановує «помічника» і ні на мить не шкодує, що обрав протезування в Україні.

«Протезуватися все-таки потрібно в Україні. Це нічим не гірше, а в деяких випадках навіть краще. Свої для своїх роблять, стараються. Будь-коли можеш звернутися за консультацією, якщо щось зламалося. Це все тут, на місці», – каже Олександр Морський.

Протез Олександру встановили завдяки Мальтійській службі допомоги.