У Львові патрульні розшукали 4-річну дівчинку

10 лютого патрульні поліцейські розшукали 4-річну дівчинку, яку мама загубила на площі Ринок. Про це повідомили у Патрульній поліції Львівської області.

Так, у п’ятницю, 10 лютого, вдень патрульні отримали орієнтування від 32-річної мешканки Кривого Рогу про те, що її 4-річна донька Оленка загубилася на площі Ринок. Жінка пояснила, що вони разом зайшли у магазин солодощів і за мить дитини не стало поруч.

Маючи фотографію дівчинки, правоохоронці почали шукати дитину на прилеглих вулицях. Поліцейські опитували перехожих, продавців, комунальників та екскурсоводів.

«Заступник командира роти Олександр Савицький, проаналізувавши, куди могла б податися дівчинка, вирушив разом із жінкою на площу Галицьку. Там вони побачили Оленку, яка спокійно бавилася. Маму з донькою провели до відділку поліції для врегулювання усіх формальностей, а тоді на згадку про подію зробили фото. Як добре, що все закінчилося щасливими обіймами», – йдеться у повідомленні.