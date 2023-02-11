У Львові до 13 років ув’язнення засудили 13 бойовиків «ЛНР»

За матеріалами СБУ 13 років за ґратами проведуть 13 бойовиків «ЛНР», які прикривали втечу російських окупантів з Харківщини. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, бойовиків взяли у полон під час контрнаступу Сил оборони на Харківському напрямку. За даними слідства, поплічниками агресора є мешканці Луганщини, які добровільно вступили до лав підконтрольної загарбникам «народної міліції ЛНР» напередодні повномасштабного вторгнення.

Таким чином вони «відгукнулися» на заклики терориста Пасічника щодо проведення так званої «загальної мобілізації» на тимчасово захопленій території регіону.

Серед них – четверо колишніх в’язнів, які раніше відбували покарання в місцевих колоніях за вчинення тяжких злочинів.

Після початку повномасштабного наступу «мобілізовані» увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ і брали активну участь у бойових діях на східному фронті.

Під час контрнаступу ЗСУ бойовики прикривали втечу російських військ з Харківщини.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав злочинців винними за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань).

За матеріалами української спецслужби суд призначив їм покарання у вигляді 13 років ув’язнення.

Розслідування проводили слідчі Служби безпеки Львівської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.