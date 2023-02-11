У Львові авто збило двох людей на «зебрі»

Унаслідок ДТП у Львові двоє чоловіків отримали травми та були госпіталізовані. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, аварія сталася у п’ятницю, 10 лютого, о 23:05 год. на проспекті Чорновола у Львові.

За попередніми даними правоохоронців, водійка автомобіля «Нісан Кашкай», 35-річна жителька селища Брюховичі, збила двох пішоходів – 40-річного львів’янина та на рік за нього старшого мешканця Самбірського району, які переходили проїзну частину в межах пішохідного переходу. Внаслідок наїзду чоловіки отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.