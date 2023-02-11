Росіяни зосередилися на 5 напрямках фронту, — Генштаб

Протягом доби 11 лютого противник завдав 7 ракетних та 23 авіаційних удари. Здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загроза завдання ударів російською федерацією по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.

Противник, не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Здійснює посилення свого угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціям наших підрозділів.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворог продовжує утримувати свої підрозділи у прикордонних Україною районах, тривають заходи бойової підготовки. Противник не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Цієї доби ворожих обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них — Сеньківка Чернігівської області; Нововасилівка, Порохонь, Студенок, Старикове, Волфине Сумської області та Вовчанськ, Фиголівка і Дворічна Харківської області. Також окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Вовчанська.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 районів населених пунктів. Зокрема це – Вільшана, Кислівка, Котлярівка і Піщане Харківської області та Новоселівське, Макіївка, Невське, Кремінна, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Спірне, Берестове, Васюківка, Парасковіївка, Часів Яр, Бахмут, Кліщіївка, Предтечине, Біла Гора та Залізне Донецької області. А загалом – понад 20 населених пунктів.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 17 населених пунктів, зокрема, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Вугледар. Ворожі авіаудари зафіксовано в поблизу Веселого, Невельського та Мар’їнки.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка і Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка і Степове на Запоріжжі. Також ворог завдав авіаційних ударів в районі Малої Токмачки.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 20 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Милове, Зміївку, Веселе, Миколаївку, Тягинку, Токарівку, Микільське, Антонівку та Дніпровське Херсонської області.

У Новій Каховці тимчасово зайнятої території Херсонської області, у період з 7 по 9 лютого спостерігаються численні випадки мародерства російськими загарбниками. Новоприбулі військовослужбовці російських окупаційних військ активно завантажують награбоване майно у військові вантажівки.

В місті Маріуполь Донецької області російські загарбники організували ремонт своєї військової техніки, яка навмисно була виведена з ладу російськими військовослужбовцями, аби не брати участі в бойових діях. Основаною причиною несправності військової техніки є навмисне виведення з ладу двигунів.

З метою компенсувати масштабні військові втрати, з початку лютого цього року, росія використала близько 1200 осіб з російської приватної військової компанії «вагнер», які були завербовані у в’язницях з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також, наші захисники збили літак Су-25 та БпЛА типу «Орлан».

Підрозділи ж ракетних військ і артилерії за добу уразили 4 райони зосередження живої сили.

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