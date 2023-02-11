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РНБО готує кроки проти російських агентів в Україні, – Зеленський

Анастасія Диняк

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Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора мають значні результати в захисті України від агентів РФ. Також відповідні кроки готує РНБО. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Вся ця діяльність – не лише ті чи інші епізоди й ті чи інші кримінальні провадження. Не лише те, що стосується певних осіб. А й те, що стосується інституцій. Держава продовжить модернізацію самих інституцій, процесів у них, процедур. Чистота в роботі державних структур має гарантуватися не лише тим, що залежить від самих людей, а й тим, який функціонал прозорості та підзвітності створений», – зазначив Зеленський.

Президент також подякував всім працівникам сектору оборони й безпеки та всім правоохоронцям, які дбають про державу та зміцнюють Україну своєю роботою.

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