На пункті «Нижанковичі-Мальховіце» пропускатимуть порожні вантажівки

На пункті пропуску «Нижанковичі-Мальховіце» до Польщі з понеділка, 13 лютого, зможуть проїжджати порожні вантажівки з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Так, з 08:00 год. 13 лютого у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Нижанковичі-Мальховіце» розпочнеться здійснення пропускних операцій вантажних транспортних засобів з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу.

Пропуск вантажівок здійснюватиметься цілодобово у напрямках виїзд з України та в’їзд в Україну.

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