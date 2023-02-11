На Донеччині росіяни виводили техніку з ладу, щоб не йти в бій, – зведення

У Маріуполі триває ремонт техніки, яку вивели з ладу самі окупанти, щоб не брати участь у боях. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

В місті Маріуполь Донецької області російські загарбники організували ремонт своєї військової техніки, яка навмисно була виведена з ладу російськими військовослужбовцями, аби не брати участі в бойових діях. Основаною причиною несправності військової техніки є навмисне виведення з ладу двигунів.