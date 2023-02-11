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На деяких ділянках фронту Сили оборони відновили втрачені позиції, — Залужний

Анастасія Диняк

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Про це він повідомив у Telegram.

«Обговорили перебіг бойових дій. Найбільш напружена ситуація сьогодні на Донецькому напрямку, тут противник здійснює щодня до 50 атак. Запеклі бої тривають в районі Вугледара і Марʼїнки. Ми надійно тримаємо оборону. На деяких ділянках фронту нам вдалося відновити раніше втрачені позиції і закріпитися там», — зазначив Залужний.

Головнокомандувач додав, що проінформував свого колегу про підсумки останньої масованої ракетної атаки ворога, підкреслив значення засобів протиповітряної оборони і вкотре подякував за їхнє надання. Залужний поділився занепокоєнням у звʼязку з використанням росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі.

«Попри постійний тиск ворога, ми продовжуємо утримувати під контролем Бахмут і вживаємо заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста.

Запорука успіху на полі бою – ефективне вогневе ураження, що потребує відповідної кількості озброєння та боєприпасів», — додав він.

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