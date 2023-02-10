Збирають підписи за присвоєння звання Героя полеглому бійцю 125 бригади Юрію Мізунському

На сайті Президента України збирають підписи за присвоєння звання Героя України військовому 125-ої бригади сил Тро ЗСУ Юрію Мізунському. 23-річний захисник зі Львова загинув 28 листопада 2022 року у бою під Бахмутом на Донеччині.

Юрій Мізунський (позивний Гаррі) народився у Львові. Навчався у місцевій школі №96. У 2021 році закінчив Національний лісотехнічний університет України за спеціальністю «Лісове господарство», здобувши освітній ступінь магістра.

Під час повномасштабної війни взяв до рук зброю, здійснивши давню мрію захищати Україну. Служив у протитанковому взводі роти вогневої підтримки 215-го батальйону 125-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. На полі бою Гаррі врятував трьох поранених побратимів, після отриманої контузії приїхав додому, але вже через декілька днів знову повернувся на фронт. Загинув невдовзі після повернення.

Друзі Юрія розповідають, що він був дуже активною людиною та мав багато планів на життя. Під час війни хлопцеві пропонували хорошу посаду у компанії, де він працював, але він все відповідав: «Вже після перемоги».

«Мені здається, не війною має жити людина в 23 роки, та він хотів справедливості, його мучила вона, він не боявся. Мало слів існує, щоб описати, яку молоду людину з великим майбутнім забрала війна. Усім не терпиться знову зустрітись з тобою, бо ти був тим, до кого горнуться люди», – зазначила близька подруга полеглого воїна.

Поховали Юрія у селі Зубра на Львівщині. У нього залишилися батьки і брат.

Підтримати петицію за присвоєння звання Героя України Юрію Мізунському можна за посиланням.