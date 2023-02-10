Володимир Зеленський: «Дипломатичний марафон. Є дуже важливі домовленості»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його «дипломатичний марафон» дав «хороші сигнали» щодо щодо далекобійних ракет, танків та бойової авіації:
«Сьогодні провів чергове засідання Ставки. Це було насичене засідання.
Детально розглянули ситуацію на передовій, зокрема на Донеччині – Бахмутський та інші найгарячіші напрямки. Важкі напрямки.
Розглянули на Ставці ситуацію з постачанням зброї, загальну ситуацію із захистом держави.
Уже готуємося до нового «Рамштайну» – зокрема й про це говорили. Про нові опції в обороні, які маємо відкрити для України разом із партнерами.
Друге, що важливо за цей тиждень, – наш дипломатичний марафон.
Лондон, Париж, Брюссель – усюди я говорив цими днями про те, як посилити наших воїнів. Є дуже важливі домовленості, і ми отримали хороші сигнали.
Це стосується як далекобійних ракет і танків, так і наступного рівня нашої співпраці – бойової авіації. Але над цим треба нам ще попрацювати.
Я був дуже радий почути й побачити, що наші хлопці в Британії швидко навчаються керувати «Челенджерами».
Я був дуже радий переконатися, наскільки британці прагнуть, щоб ми перемогли. Все це надихає.
Я вдячний пану Прем’єр-міністру, парламенту Британії й усім британцям. І, звичайно, Його Величності Королю.
Фундаментальна зустріч відбулась у Франції з Президентом Макроном і канцлером Шольцом. Ми втрьох провели переговори – і це правильна розмова.
Розкривати її деталі неправильно, але можна сказати, що ми почули один одного. Франція – Україну, Німеччина – Україну. Партнери почули нашу позицію, наші аргументи.
Буде більше підтримки.
І я дякую за це пану Президенту й усім французам, пану канцлеру й усім німцям.
Відчувається це розуміння, що захист України – це захист інтересів і наших партнерів.
Брюссель. Засідання Європейської ради та наш спеціальний формат переговорів після засідання. Переговорів із лідерами ЄС не лише в межах Євроради, а й у межах спеціальних зустрічей, які відбулися після саміту. Загалом я зустрівся з усіма лідерами Євросоюзу.
А тепер наше спільне завдання – взяти все те, про що ми говорили та домовлялися, і трансформувати в конкретне постачання, у конкретні документи, у конкретні нові лінії співпраці.
Третє – Європейський парламент.
Це було не просто моє звернення як Президента України, це був символічний момент. Певний ціннісний підсумок шляху, який ми пройшли у відносинах із Євросоюзом. І початок нового етапу. Коли Україна у Європейському парламенті, у Європейській Раді та інших інституціях Євросоюзу вже не гість чи партнер з-поза меж ЄС. Коли Україна стає повноправною частиною Євросоюзу.
Цього тижня я сказав багато слів вдячності нашим союзникам і партнерам – усім, хто нам допомагає. А зараз я хочу сказати слова вдячності вам, українці.
Для мене завжди честь представляти Україну, і я пишаюся нашим прекрасним і міцним народом.
Ви чули й бачили, як вітають Україну. Це те, що зробили ми всі разом. Це те, як вітають вас.
Я пишаюся українською сміливістю. Я пишаюся українською незламністю. Я пишаюся українською результативністю.
Я пишаюся вами всіма, хто воює й працює заради нашої держави! Хто підтримує фронт і державу. Дякую всім вам».
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Анастасія Диняк