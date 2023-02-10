У російському СІЗО помер український політв'язень

У російському СІЗО помер кримськотатарський активіст Джеміль Гафаров, раніше засуджений судом терористичної РФ за звинуваченням у причетності до діяльності організації «Хізб ут-Тахрір», яка визнана рашистам як терористична, пише Українська правда із посиланням на Радіо свобода.

Гафаров помер у СІЗО в Новочеркаську (Ростовська область) у віці 60 років.

У нього було діагностовано ниркову недостатність. У листопаді минулого року він переніс серцевий напад. За словами Гафарова, адміністрація СІЗО відмовляла йому в медичній допомозі. Адвокати говорили, що утримання в СІЗО небезпечне для життя Гафарова.

«Він каже, що йому дуже погано, двічі на день бувають напади… Каже, що намагаються дати якісь ліки, але щоб їх пити – потрібна консультація лікаря щодо нирок, у нього ниркова недостатність, а те, що дають від серця, може позначитися на нирках. Він навіть не встає, коли говорить», – повідомляв адвокат.

Сам Гафаров говорив, що очікує етапу в російську колонію: «Виживу я на етапі чи ні – незрозуміло. Як мене будуть місяцями етапувати? Їхати буде дуже важко».

Федеральна служба виконання покарань РФ не коментувала інформацію адвокатів і рідних Гафарова.

Передісторія:

Сервет Газієв, Джеміль Гафаров, Алім Карімов, Сейран Муртаза і Ерфан Османов були затримані після обшуків співробітниками ФСБ, МВС Росії і Росгвардії в будинках кримськотатарських активістів 27 березня 2019 року. Ще одна людина Едем Яячіков зник, його місцезнаходження невідоме. Пізніше був затриманий ще один активіст Раїм Айвазов. Загалом тоді затримали 24 людини.

27 і 28 березня 2019 року російський райсуд Сімферополя заарештував усіх затриманих. Згідно з матеріалами справи, обвинувачені не мали зброї, вибухівки, боєприпасів, не планували здійснювати терористичні акти і не закликали інших до здійснення терористичних дій. Але для звинувачення за цими статтями спецслужбам РФ достатньо лише прямої або непрямої причетності до діяльності організації, яка входить до списку визнаних терористичними на території РФ.

Ісламська політична партія «Хізб ут-Тахрір» була визнана терористичною 14 лютого 2003 року верховним судом РФ.

Представники організації не мали можливості донести свою позицію у справі. При цьому на території України та більшості країн світу організація діє без обмежень на рівні національних законодавств.

Із січня 2015 року кримінальні «справи Хізб ут-Тахрір» почали порушувати в окупованому Криму.

11 січня 2023 року кримських татар Аліма Карімова, Сейрана Муртазу, Ерфана Османова, Джеміля Гафарова і Сервета Газієва, обвинувачених у так званій справі кримських мусульман, суд РФ засудив до 13 років позбавлення волі, визнавши їх винними в причетності до терористичної діяльності.

Правозахисний центр “Меморіал” визнав політв’язнями затриманих активістів, зокрема й Гафарова.

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