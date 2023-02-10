У Львові податківець регулярно отримував хабарі від торгівця алкоголем

За вимагання хабарів затримали львівського податківця, який кожного місяця отримував 800 доларів від місцевого підприємця. Про це повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, йдеться про головного державного інспектору одного із відділів контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів об’єднаних державних податкових інспекцій Головного управління ДПС у Львівській області.

За даними слідства, посадовець щомісяця вимагав та одержував 800 доларів від місцевого підприємця за безперешкодний продаж алкогольних напоїв та не проведення перевірок податкової.

Правоохоронці затримали чоловіка одразу після отримання 1 600 доларів. Загалом зафіксовано одержання хабарів на загальну суму 3 200 доларів.

Посадовцю повідомлено про підозру за фактами одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Йому загрожує до десяти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна.

Тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.