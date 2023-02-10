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СБУ повідомила про підозру прокремлівській пропагандистці Монтян

Анастасія Диняк

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Служба безпеки оголосила про підозру за чотирма статтями прокремлівській пропагандистці Тетяні Монтян, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, перебуваючи на території РФ, Монтян бере активну участь в інформаційно-психологічних спецопераціях російських спецслужб. Для цього вона регулярно виступає на російських телеканалах, де активно закликає до зміни меж державного кордону України та підтримки окупаційних угруповань.

Також пропагандистка масово поширює дезінформацію про ситуацію в Україні через власні канали на Ютуб і в Телеграм, які нараховують майже півмільйона підписників.

За даними слідства, зловмисниця виїхала до Росії ще у 2021 році. З тих пір вона постійно відвідує тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей для підготовки пропагандистських сюжетів на користь кремлівського режиму.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 1 та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Заходи з викриття і документування злочинів проводили співробітники та слідчі СБУ спільно з Департаментом кіберполіції Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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