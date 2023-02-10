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Львів попрощається з Героєм Петром Шумським

Анастасія Диняк

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У суботу, 11 лютого, Львів попрощається з Петром Шумським, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 год. у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, об 11:30 год. відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок.

Мерія закликає львів’ян та гостей міста долучитись до міської церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Поховають Героя в селі Поляна Миколаївського району Львівської області.

Петро Шумський (08.03.1993-05.02.2023). Львів’янин.

Протягом 2000-2008 років навчався у Полянській загальноосвітній школі I-го ступеня. Закінчив колишній Львівський технікум залізничного транспорту.

У 2019 році проходив військову службу в армії. Наступного року підписав контракт із Збройними Силами України, виконував бойові завдання у зоні проведення Антитерористичної операції/Операції Об’єднаних сил.

Із початком повномасштабного вторгнення боровся із російськими загарбниками у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

У Петра Шумського залишилися мати та двоє братів.

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