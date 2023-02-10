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Львів’ян попереджають про ожеледицю та сильні пориви вітру

Анастасія Диняк

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У суботу, 11 лютого, по Львову будуть пориви південно-західного вітру 15 – 20 м/с, на дорогах ожеледиця. Така ж погода очікується й по території області. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Відтак, ЛМР закликає усіх зважати на прогноз погоди й бути обачними під час руху.

У міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони нагадують, що під час негоди не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити.

Водночас усіх водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580.

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