Фільм «Аватар: Шлях води» знову зачаровує, і його варто побачити

Задум фільму «Аватар» був доволі простий, але стрічка була прикрашена дивовижною 3D-графікою, завдяки чому фільм мав шалений успіх. З фільмом «Аватар: Шлях води» режисер Джеймс Кемерон створив ще одне інноваційне кіно, яке радять подивитися всі, хто хоч трохи цікавиться кіно, Кемерон зробив це ще раз, цього разу 13 років по тому всупереч театральних течій, і на його основі були створені азартні игры на деньги онлайн.

Хоча режисер «Аватара» Джеймс Кемерон (який написав сценарій у співавторстві з Ріком Джаффою та Амандою Сільвер) уже заявив, що буде кілька продовжень, 190-хвилинна епопея настільки насичена спецефектами, розмахом і масштабами, що здається, Кемерон підійшов до її зйомок так, начебто іншої такої картини може й не бути, залишивши все на полі – точніше, на хвилях.

Крім того, «Подорож по водах» пов’язує перший фільм Кемерона з його відомою пристрастю до дослідження океану, яка зросла з часів «Титаніка» 25 років тому. Фільм представляє абсолютно нову субкультуру на’ві, жителів Арресіфе, які мають свої власні еволюційні адаптації, а також захопливу фауну, пов’язану з ними.

Шлях водного сюжету не вирізняється особливою новизною, як і фільм 2009 року, але це вміло зібране есе про гріхи імперії, екологічне послання і, що особливо важливо, про сімейну динаміку. Цього вдалося домогтися, поставивши перед кожною дитиною свої завдання і уникнувши при цьому можливих ляпів у стилі каналу Disney.

У сиквелі Джейк Саллі (Сем Вортінгтон) і Нейтірі (Зої Салдаа) стають гордими батьками чотирьох дітей через багато років після подій оригінального фільму. Їм все ще вдається планувати «вечори побачень», які зазвичай включають захоплені польоти над пейзажами Пандори.

Джейк стверджує, що поки «небесні люди» не повернуться, щоб знову напасти на їхній рай, щастя буде «легким». Цього разу ними рухає дилема, схожа на WALL-E: забруднення довкілля зробило Землю непридатною для життя, тож командир місії (Еді Фалько) має «умиротворити ворогів».

Навіть якщо цього разу у фільмі менше людських акторів, приголомшливі візуальні ефекти та передові технології захоплюючі і переконливі, щоб, незважаючи на простоту сюжету, у вас не виникло відчуття, що ви дивитеся анімаційний фільм. Також ви можете з таким сюжетом із фільму отримати безкоштовні обертання в ігрових автоматах тут https://imoneyslots.com/ua/bonus-frispiny-casino.html.

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