Військові на Бахмутському напрямку просять допомогти купити дрон

Дитячий спортивний тренер Тарас Чаус, що зі зброєю в руках захищає нас на Бахмутському напрямку, просить допомогти зібрати кошти на новий дрон, комплектуючі та камеру, які домпомагають нашим військовим в боротьбі із рашистами.

Загальна сума збору 1 мільйон 200 тисяч гривень.

«Дуже довго обдумував щодо написання цього посту, бо розумію що це буде дуже велика сума. Цього разу вирішив відкрити збір на велику пташку DJI Matrix 300 RTK, плюс додаткові батареї, зарядний хаб та камеру до коптера H20N. Сума виходить за все 1,2 млн грн (це буде сума зі знижкою 20 %, щоб взяти це обладнання у Чехії без ПДВ, або у Польщі», – повідомив Тарас Чаус.

Він також повідомив, що завдяки дрону, на який також збирали кошти, зробили багато хорошої роботи. Але він трішки постраждав під час однієї із спецоперації і перебуває на ремонті. Також бійці втратили два квадрокоптери DJI Mavic.

Невелику нарізка, що роблять завдяки дронам українські захисники. Більш детальну роботу публікувати на цьому напрямку заборонено.

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«Пташки на фронті потрібні постійно, і дуже прошу помогти чим зможе, хтось фінансами, хтось репостом і разом ми зберемо всю суму. Дуже вдячний всім за допомогу», – повідомив Тарас Чаус.

На момент публікації військові встигли зібрати близько 300 тисяч гривень.

Посилання на банку: Monobank.ua

Номер картки банки: 5375 4112 0332 7429

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