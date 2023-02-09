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У «Дії» запустили п’ять нових послуг з усиновлення

Андрій Котенський

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У єдиному порталі державних послуг «Дія», окрім раніше доступних консультацій з усиновлення дитини та реєстрації усиновлювача, з’явились нові онлайн-сервіси з усиновлення, повідомляє міністерство цифрової трансформації України.

Послуги мають спростити і пришвидшити процес усиновлення, зокрема сервіси:

  • Усиновлення: продовження кандидатсва
  • Прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом
  • Стати другим з батьків-вихователей чи прийомних батьків
  • Опіка, піклування над дитиною: реєстрація кандидатом
  • Усиновлення: зняття з обліку

Заповнення усіх необхідних даних триває близько 30 хвилин, після чого служба у справах дітей опрацює заявку і проведе поточну перевірку.

«Більше не потрібно витрачати тижні на збір довідок – усі необхідні документи підтягнуться з реєстрів автоматично. Працюємо над цифровізацією сфери усиновлення, щоб українці без черг та бюрократії могли стати батьками, а діти-сироти зростали в сім’ях», – йдеться у повідомленні Мінцифри.

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