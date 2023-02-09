У «Дії» запустили п’ять нових послуг з усиновлення

У єдиному порталі державних послуг «Дія», окрім раніше доступних консультацій з усиновлення дитини та реєстрації усиновлювача, з’явились нові онлайн-сервіси з усиновлення, повідомляє міністерство цифрової трансформації України.
Послуги мають спростити і пришвидшити процес усиновлення, зокрема сервіси:
- Усиновлення: продовження кандидатсва
- Прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом
- Стати другим з батьків-вихователей чи прийомних батьків
- Опіка, піклування над дитиною: реєстрація кандидатом
- Усиновлення: зняття з обліку
Заповнення усіх необхідних даних триває близько 30 хвилин, після чого служба у справах дітей опрацює заявку і проведе поточну перевірку.
«Більше не потрібно витрачати тижні на збір довідок – усі необхідні документи підтягнуться з реєстрів автоматично. Працюємо над цифровізацією сфери усиновлення, щоб українці без черг та бюрократії могли стати батьками, а діти-сироти зростали в сім’ях», – йдеться у повідомленні Мінцифри.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Андрій Котенський