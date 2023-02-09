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Рок-гурт MAZEPA дасть концерт у Львові на підтримку аеророзвідки ЗСУ

Омелян Шевчук

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У суботу, 11 лютого, у  FESTrepublic виступить український  рок-гурт MAZEPA. Концерт відбудеться у межах туру 8 містами України. Окрім виступу, музиканти планують зібрати кошти для допомоги ЗСУ, повідомляють організатори заходу.

Стартує тур в Рівному 10 лютого та закінчиться в Києві 26 лютого!

«Українські рокери окрім своєї музики повезли в тур і благородну ціль, а саме збір коштів для допомоги аеророзвідці ЗСУ! Прийдіть і послухайте проникливі пісні MAZEPA наживо!», – запрошують організатори.

Квитки на львівський концерт тут: faine.events

Інші міста туру:

10.02 Рівне «СТАХЛБЕРГ»

12.02 Івано-Франківськ «Ваґабундо»

14.02 Тернопіль «На Пошті»

17.02 Луцьк «Карабас Барабас»

24.02 Хмельницький «Краб Паб»

25.02 Вінниця «Роял Паб»

26.02 Київ «Пепперз Клаб»

MAZEPA – нова українська музична формація родом з Тернополя! Гурт MAZEPA заснували у 2021 році, випустивши музичне відео “Live in Studio”, зняте режисером Віктором Придуваловим. Гітарист “Бумбокс” і “Тартак” Андрій МУХА, ударник “Грін-Грей” Володимир Костик, саксофоніст “Вася Клаб” Павло Гузєв, соліст гурту “Дно” Костя Мухін на чолі з саундпродюсером Андрієм Мазепою об’єднались в новий колектив – MAZEPA.

Живий саунд та проникливі тексти стали характерними ознаками колективу. “Українське Бароко” – так оприділили стиль музики самі учасники гурту. 

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