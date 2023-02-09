Рашисти перетворили Білогорівку на руїни

Білогорівка – населений пункт на Луганщині, який терористична Росія перетворила на суцільні руїни за лічені місяці, позбавивши місцеве населення домівок і, навіть, життів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Не дивлячись на те, що Білогорівка – перший населений пункт в Луганській області, який звільнено від РФ ще восени, російські окупанти продовжують знищувати цей клаптик землі всіма можливими засобами.

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Більше про цю місцину та чим живе селище-привид у матеріалі служби зв’язків з громадськістю 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ.

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