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В Україні зросла кількість поранених росіянами дітей

Анастасія Диняк

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Станом на ранок середи, 8 лютого, російські військові вбили 461 дитину в Україні, ще щонайменше 920 – зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 443, Харківській – 270, Київській – 123, Миколаївській – 83, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Херсонській – 86, Запорізькій – 84, Дніпропетровській – 63.

7 лютого внаслідок артилерійського обстрілу ворогом міста Вовчанськ Харківської області поранено 16-річну дівчину.

За даними правоохоронців, щонайменше 3 126 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 337 з них зруйновані повністю.

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