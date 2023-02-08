Школярки-двійнятка втратили волосся через передозування вітамінами

До Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичний центр звернулася мама двох 13-річних сестричок-двійняток, у яких раптово випало все волосся, а шкіра на обличчі та тілі лущилась і відшаровувалась пластами. З’ясувалось, що причиною хворобливого стану підлітків стало передозування вітаміном А, повідомляє пресслужба ЗУСДМЦ.

Мама дівчаток розповіла, що усе почалось із їхнього бажання схуднути. Спершу вона підтримала донечок, які мали надмірну вагу, і навіть допомагала їм правильно харчуватись. За кілька місяців їм вдалось скинути вагу, проте мама зауважила, що донечки стали замкнуті, спілкувались неохоче. Однією із причин, на думку мами, міг стати сум за татом, який у лютому 2022 року став на захист країни. Також депресію у дівчат пов’язували із недостатністю вітамінів внаслідок схуднення.

Лікар, з яким радилась родина, призначив вітамін А. Мама придбала препарат, привезений з-за кордону, і не правильно розрахувала потрібну дозу. До того ж, вітаміни виявились смачними. І дівчатка ціле літо потай від мами ласували цими «ведмедиками».

З’ясувалось, що діти тривалий час приймали таку кількість вітаміну, яка у 300 разів перевищує гранично допустиму добову дозу для підліткового віку.

Проблеми із здоров’ям почались із лущення шкіри – на обличчі, шиї, руках. Згодом стало випадати волосся, аж до повного облисіння. Дітей почав турбувати сильний біль голови і кінцівок.

Фахівці, до яких спершу звернулась мама, встановили невтішний діагноз: дифузна алопеція невідомого генезу. Трихолог сказала, що дівчатка можуть назавжди залишитися без волосся. На щастя, один із знайомих порадив мамі звернутись до наших фахівців Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичний центру, що у Львові.

«Дівчатка на момент звернення були у поганому стані, з ознаками запальних змін в аналізах. Лікарі педіатричного відділення запідозрили токсичну дію невідомої речовини. Адже в обох дівчат була однакова клінічна картина, схожа на отруєння. Ми зробили аналізи на мікроелементи, що можуть викликати алопецію – ртуть, свинець, миш’як, талій. Але усі вони виявились негативними. Розуміння, що це може бути хронічний гіпервітаміноз вітаміну А прийшло після прискіпливого розбору анамнезу», – розповіла педіатр-гастроентеролог Центру Віта Волощук.

Тривале перевищення дозування спричинило токсичність. Крім дерматологічних проблем, надмірний прийом вітаміну призвів до порушення роботи печінки, з’явились ознаки остеопорозу, погіршився психоемоційний стан.

«Нам вдалось стабілізувати стан дівчаток. Однак специфічного антидоту не існує. Лікування цього стану – це відміна препарату та час для відновлення», – повідомила Віта Волощук.

Зараз у дівчаток уже почало відростати волосся. Дівчатка радіють, а мама ще трохи хвилюється. Боїться, що хвилювання за пораненого на фронті батька повернуть проблеми.

Проте медики запевняють, що цього не станеться. Адже алопеція у дівчаток має зовсім інші причини.

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