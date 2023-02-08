Росіяни вчергове атакували Харків

Вночі 8 лютого російські військові обстріляли Центральний парк Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Вночі під ударом опинився і наш Центральний парк», – йдеться у повідомленні.
За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, росіяни вдарили по Харкову 7 лютого близько 23:00 год. Попередньо чотири ракети С-300 поцілили зокрема в об’єкт цивільної промисловості. Унаслідок атаки зруйновано будівлі, сталася масштабна пожежа.
Увечері 7 лютого Терехов повідомив про шість ударів по місту.
«Поки маємо підтвердження про удари по промисловому об‘єкту у Києвському районі міста. Також маємо інформацію про пожежу на місці одного з прильотів», – написав він.
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Анастасія Диняк