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Росіяни вчергове атакували Харків

Анастасія Диняк

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Вночі 8 лютого російські військові обстріляли Центральний парк Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Вночі під ударом опинився і наш Центральний парк», – йдеться у повідомленні.

За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, росіяни вдарили по Харкову 7 лютого близько 23:00 год. Попередньо чотири ракети С-300 поцілили зокрема в об’єкт цивільної промисловості. Унаслідок атаки зруйновано будівлі, сталася масштабна пожежа.

Увечері 7 лютого Терехов повідомив про шість ударів по місту.

«Поки маємо підтвердження про удари по промисловому об‘єкту у Києвському районі міста. Також маємо інформацію про пожежу на місці одного з прильотів», – написав він.

 

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