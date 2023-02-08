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Польська митниця затримала зброю українських біатлоністів і зірвала змагання команди

Андрій Котенський

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Останній етап сезону юніорського Кубка IBU, який сьогодні стартував у естонському Хаання, розпочався для збірної України з неприємності. Польська митниця затримала всю зброю українських біатлоністів, і зірвала спринтерську гонку юніорок, які не встигли вчасно отримати екіпірування. Про це повідомляє Вiathlon.com.ua.

При перетині кордону, польською митницею було вилучено усю зброю нашої команди. До Естонії виїхав склад, який за тиждень буде заявлено на Юніорський чемпіонат Європи – усі, хто сьогодні були заявлені на спринтерські гонки та чемпіонка Європейського юнацького олімпійського фестивалю-2023 Олександра Меркушина.

Прибути на місце змагань і пристрілятися на стрільбищі наші спортсмени не змогли.

Питання з поверненням гвинтівок вдалось владнати лише вчора ввечері. Увесь цей час на кордоні перебували двоє тренерів команди, які одразу ж після повернення інвентарю виїхали до Естонії. Однак встигнути до початку спринту юніорок їм не вдалось, тому перша гонка етапу пройшла без українського представництва.

Українська федерація біатлону сподівається, що на старт спринту юніорів наші хлопці таки встигнуть вийти.

Через затримку збої на польському кордоні змагання пропустили: Валерія Шейгас, Юлія Городна, Дарина Чалик, Олена Городна, Ксенія Приходько, Марія Голоборода

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