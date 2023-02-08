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На Рівненщині жінка народила 18-ту дитину

Андрій Котенський

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На Рівненщині 43-річна жінка народила 18-ту дитину. Про це повідомляє Рівненський обласний перинатальний центр.

За даними медиків, пологи відбулись 7 лютого. Здорова дівчинка з’явилася на світ із вагою 3300 г та 55 см на зріст.

Тепер у родині 18 дітей (серед них 12 хлопчиків та 6 дівчаток).

«Війна в країні змусила багато переосмислити, та народження діток завжди буде прекрасним стимулом для віри в найкраще майбутнє! Вітаємо і радіємо з родиною!», – йдеться у повідомленні.

За даними Zaxid.net, породіллі 43 роки. Найстаршій їхній донці 24 роки.

Такі випадки на Рівненщині непоодинокі, причому, 18 дітей для родини – це не рекорд. До прикладу, в квітні 2021 року 45-річна мешканка села Глинне народила 19-ту дитину.

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