На Львівщині група чоловіків вимагала повернути неіснуючий борг

На Львівщині троє чоловіків вимагали відшкодувати збитки за ДТП, учасником якої потерпілий не був. Зловмисники погрожували фізичним насиллям. Про це повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними слідства, троє мешканців міста Турка Львівської області впродовж тривалого часу із застосуванням погроз фізичного насильства вимагали неіснуючий борг у місцевого мешканця.

Нібито чоловік повинен був їм сплатити 7 тисяч доларів за надумане відшкодування завданої шкоди в результаті ДТП, учасником якої потерпілий ніколи не був.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом фігурантам за фактом вимагання з погрозою насильства, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України). Їм загрожує до дванадцяти років за ґратами з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.