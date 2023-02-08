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На Львівщині розшукують водія, який збив пішохода

Анастасія Диняк

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Біля Львова увечері 7 лютого водій збив пішохода та втік з місця аварії. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, аварія сталася у вівторок, 7 лютого, близько 19:15 год., у селі Підберізці Львівського району. За попередніми даними правоохоронців, водій невстановленого автомобіля здійснив наїзд на 59-річного місцевого мешканця та поїхав з місця події.

Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Водію загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, що допоможе встановити обставини ДТП, прохання повідомити на оперативну лінію 102 або у найближчий підрозділ поліції.

Наразі проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів, правоохоронці встановлюють особу водія, який скоїв ДТП, та місце знаходження автомобіля. Триває досудове розслідування.

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