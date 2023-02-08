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На Херсонщині ексочільник СБУ очолив російський каральний орган

Анастасія Диняк

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СБУ повідомила про підозру ексочільнику Служби безпеки Олександру Якименку, який очолив каральні органи РФ в окупованій частині Херсонщини. Також ідентифікували 8 його спільників. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, Олександр Якименко з 2014 року переховувався в РФ за державну зраду. На початку повномасштабного вторгнення він підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

Якименка призначили керівником так званої «державної служби безпеки в Херсонській області». На цій «посаді» він виконує завдання РФ щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні.

У своїй злочинній діяльності поплічник загарбників «підзвітний» кадровим співробітникам ФСБ, які координують репресивні органи РФ в окупованих районах.

Під час окупації Херсона «посадовець» дав вказівку на захоплення одного з офісів у центрі міста. У підвальному приміщенні цієї будівлі рашисти облаштували катівню.

Там з людей «вибивали» зізнання у сприянні Силам оборони України, а після цього пропонували за гроші отримати «амністію». Таким чином керівник місцевої «філії» ФСБ та його спільники «заробляли» на масових репресіях, а також робили «показники» перед російськими «кураторами».

За даними слідства, Якименко особисто залучив свого «відділу» ще вісьмох зрадників, які брали безпосередню участь у катуваннях мирних жителів.

Після звільнення Херсона «посадовець» разом зі своїми поплічниками втік на лівий берег р. Дніпро і наразі там переховується від правосуддя.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили колишньому генералу та вісьмом його спільникам про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
  • ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Їм загрожує п’ятнадцять років за ґратами або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

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