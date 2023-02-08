Львівський цирк запрошує на шоу WATERLAND. Таємниці Атлантиди

Із 11 лютого до 19 березня у Львівському цирку діятиме програма «WATERLAND. Таємниці Атлантиди». Це шоу зацікавить не лише для дітей, а й дорослих членів родини, повідомили організатори.

Шоу оснащене 24-метровими фонтанами, басейном на 170 тонн води, світловими та звукови ефектами та LED-екранами.

«Унікальна в своєму роді сцена-трансформер, що змінюється на водну гладь та піднімає вгору тисячі фонтанів, що світяться. Перекидаючи під час шоу тони казкового дощу, занурюючи тим самим артистів і глядачів у дивовижну атмосферу, що зачаровує дух, як дітей, так і дорослих. Це чудовий водоспад емоцій, в який ви зануритесь з головою», – запрошують організатори.

На відвідувачів очікують складні, дуже небезпечні номери оригінальних жанрів. Дизайнерські, яскраві костюми. Креативне рішення режисера. Феєричне шоу для всієї родини.

«Тут вас зустрінуть чарівні русалки і підкорять ваше серце своїм незабутнім польотом під купол арени. Зірки, що відбиваються в воді, розкажуть Вам дивовижну історію кохання між небом і землею», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, на сцені виступатиме аква-балет та відбудеться лазерне шоу.

Квитки доступні за посиланням: Soldout.ua

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