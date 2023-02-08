Львівська залізниця замовила генераторів на мільйон дорожче ринку, але обіцяє зменшити суму угоди

Львівська залізниця за результатами відкритих торгів із особливостями 27 січня підписала угоду на постачання генераторів із ТОВ «Інженерна компанія «Мідгард» на майже 3,9 млн грн. Про це стало відомо з сайту закупівель Prozorro, пишуть Наші гроші. Львів.

Участь в закупівлі взяло двоє учасників. ПП «Нафтіма» із пропозицією 3,7 млн грн відхилили, бо підприємство надало не всі документи. А тому угоду підписали із іншим, дорожчим, учасником ТОВ «Інженерна компанія «Мідгард».

Згідно з угодою, товариство постачатиме 34 дизельних генератори KS 6102HDE по 69,5 тис. грн, а також 14 дизельних генераторів KS 9102HDE-1/3 ATSR по 108,97 тис. грн кожен. Усі ціни вказані без ПДВ.

Натомість в онлайн-магазинах можна знайти значно дешевші пропозиції. Наприклад, KS 6102HDE пропонують за цінами від 51 тис. грн. Наприклад, по перерахунку в магазині Vinur нам їх запропонували по 51220 грн без ПДВ. Щоправда, потрібно чекати близько двох тижнів. Водночас KS 9102HDE-1/3 ATSR у них є в наявності і коштують лише 69600 грн без ПДВ. Ціни на сайті вказані ще з ПДВ, яке зараз в генераторах відсутнє. Причому, враховуючи об’єм замовлення, доставка буде безкоштовною. Ще в одному магазині нам підтвердили можливість поставки таких дорожчих генераторів по 69600 грн. Втім доставка не входитиме у вартість.

Таким чином, залізниця могла б зекономити 1 млн грн.

Олександр Лемешко, власник «Інженерна компанія «Мідгард», пояснив редакції, що на момент подачі пропозиції враховував можливе коливання курсу валют та подорожчання товару, про яке попереджав виробник.

За його словами, регулярною є ситуація, коли закупівлю проводять на початку року, а реальне постачання – значно пізніше, коли в залізниці є на це кошти. У поточній закупівлі генератори ще не поставляли. Відтак, переконує Лемешко, якщо на момент поставки ціни будуть як зараз, то суму договору зменшать.

На наступний день після розмови з власником компанії, залізниця також надала свій коментар щодо закупівлі. І повідомила, що станом на 8 лютого від «Мідгард» надійшов лист щодо можливості поставки обладнання дешевше, ніж передбачено договором. А саме по 61344 грн та 83520 грн за одиницю.

Щодо визначення очікуваної вартості закупівлі, то залізниця повідомила про запити щодо комерційних пропозицій у двадцятих числах грудня 2022 року до дев’яти компаній, а також моніторила ціни шести інтернет-магазинів.

«Враховуючи той факт, що станом на сьогодні ринкові ціни генераторів мають тенденцію до зниження, перед здійсненням поставки продукції регіональна філія «Львівська залізниця» планує провести повторний моніторинг ринку, оскільки запропоновані постачальником ціни на момент поставки з урахування уторгування можуть бути неактуальними», – повідомив начальник служби організації та проведення закупівель Володимир Старович.

ТОВ «Інженерна компанія «Мідгард» зареєстроване рік тому у Вінниці. Наразі, згідно з даними Prozorro, отримування замовлення лише від Львівської залізниці, загалом на 10 млн грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.