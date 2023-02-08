Ліквідували рашиста Мангушева, який виступав із «черепом українця»

Рашистський солдат, командир підрозділу так званої «Народної міліції ЛНР» Ігор Мангушев із позивним Берег помер у лікарні від поранення в голову, яке він дістав за невстановлених обставин у тилу окупантів – місті Кадіївка Луганської області. Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на друга терориста Акіма Апачева, передає Українська правда.

«Він (Мангушев) помер. Вчора я відвідував Ігоря разом із його дружиною Тетяною в госпіталі. Лікарі сказали, що Берег перебуває в атонічній комі. Це остання стадія коми, як мені пояснили. Сама куля застрягла в центрі мозку, пройшла довгий шлях. У результаті утворився великий набряк головного мозку. Берег би дуже хотів вижити, але вже не мав шансів», – каже Акім Апачев.

Він також додав, що 7 лютого справу передали до Слідкому РФ і нібито «за матеріалами справи все ясно», і навіть відомо, хто це зробив.

Що сталося раніше:

4 лютого російські Telegram-канали повідомили, що Мангушева доправили до нейрохірургії окупованої Кадіївки, зі «сліпим вогнепальним кульовим пораненням у голову».

Зазначалося, що характер поранення свідчить про те, що постріл здійснили з короткоствольної зброї в потилицю.

5 лютого з’явилася інформація від Тетяни Азаревич, яка назвалася дружиною Мангушева, що поранення бойовика може бути замахом або навіть стратою.

Азаревич зачитала з телефону, що Мангушев дістав поранення в тилу, у Кадіївці, що сьогодні окупована російськими солдатами. За її інформацією у рашиста стріляли з близької відстані з пістолета, а куля – імовірно 9мм – застрягла в мозку. Вона також звернулася до російських міноборони, слідчого комітету і ФСБ з проханням взяти цю справу під контроль.

Хто такий Мангушев?

Мангушев став відомий після відео, яке з’явилося в мережі в серпні 2022 року. На цьому ролику Мангушев виступав нібито з черепом «українського військового», який нібито загинув під час оборони «Азовсталі» в Маріуполі.

Тоді він заявляв, що росіяни нібито воюють не з людьми, а з «ідеєю України як антиросійської держави». Мангушев переконував, що «не може бути ніякого примирення, Україна має бути деукраїнізована, а вигадані російські землі Новоросії мають бути повернуті назад». Він також говорив, що йому «насрати, скільки і як треба вбити (українських солдатів – ред.), і що «всі носії української ідеї мають бути знищені».

Дружина Мангушева у своєму відео розповіла, що Берег був чинним військовослужбовцем РФ, обіймаючи посаду капітана 4-ї бригади 2-го Армійського корпусу 8-ї армії ЗС РФ.

За однією з версій, Мангушев нібито міг вигадати символ Z, який росіяни використовували на своїй техніці після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Для довідки: Акім Апачев – російський пропагандист, так званий «журналіст» Russia Today.

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