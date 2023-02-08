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Киянин, який коригував удари по столиці проведе 15 років за ґратами

Анастасія Диняк

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Російський агент, який  коригував удари по Києву з «Градів» та «Смерчів», проведе 15 років за ґратами. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

За даними СБУ, зрадником виявився мешканець Святошинського району Києва. Щоб допомогти окупантам, він створив публічний Телеграм-канал, де розміщував координати базування українських захисників та локації критичної інфраструктури.

Серед активних користувачів цього інтернет-ресурсу були учасники окупаційних угруповань РФ, які використовували оприлюднені відомості для ракетно-артилерійських обстрілів столиці.

Саме за його «наводкою» у березні 2022 року російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Град» та «Смерч» один з районів столиці.

Унаслідок ворожого обстрілу двоє людей загинуло, ще четверо – зазнали поранень.

Того ж місяця співробітники СБУ затримали зловмисника за місцем його проживання. Під час обшуків у його квартирі правоохоронці виявили електронні файли з переліком і координатами українських військових об’єктів.

Окрім того, зловмисник закликав через соцмережу до підтримки російських загарбників та виправдовував їхні воєнні злочини.

На підставі зібраних доказів суд визнав ворожого поплічника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він проведе 15 років за ґратами з конфіскацією майна.

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