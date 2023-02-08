ОСТАННІ НОВИНИ

Дрогобиччина передала на фронт ще 5 авто

Анастасія Диняк

|

У межах ініціативи «1000 автомобілів свободи» Дрогобиччина передала українським військовим ще п’ять авто, зокрема автомобіль швидкої допомоги. Про це повідомили у пресслужбі Дрогобицької РДА.

На передову відправили укомплектований автомобіль швидкої допомоги для військових медиків. Усі авто – справні та завантажені додатковими гуманітарними вантажами.

«Для нас важливо, щоби такі машини не простоювали, а відразу ж вирушали у зони бойових дій. Адже перемогу ми здобуваємо вже, безперервно, без часу на відпочинок і без права на помилки. Дякуємо нашим невтомним партнерам, які продовжують допомагати українському війську, а також усім, хто наближає перемогу щоденними справами», – наголосив очільник Дрогобицької РВА Степан Кулиняк.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
УГКЦ вирішила перейти на новий календар
Наталя ДУЛЯБА
УГКЦ вирішила перейти на новий календар

Із 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чи...

Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?

Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президенттка Європейської комісії Ур...

Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців
Наталя ДУЛЯБА
Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців

Університет інформаційних технологій та менеджменту у Жешуві (Польща) спільно з Cisco Networking Academy розробили безко...

21 день в черзі. У Львові виявили неналежні умови лікування українських захисників
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
21 день в черзі. У Львові виявили неналежні умови лікування українських захисників

Офіс омбудсмена перевірив одну з клінік Міноборони через скарги військових та підтвердив неналежні умови, багатоденні че...

всі статті
Львівський портал