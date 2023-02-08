Дрогобиччина передала на фронт ще 5 авто

У межах ініціативи «1000 автомобілів свободи» Дрогобиччина передала українським військовим ще п’ять авто, зокрема автомобіль швидкої допомоги. Про це повідомили у пресслужбі Дрогобицької РДА.

На передову відправили укомплектований автомобіль швидкої допомоги для військових медиків. Усі авто – справні та завантажені додатковими гуманітарними вантажами.

«Для нас важливо, щоби такі машини не простоювали, а відразу ж вирушали у зони бойових дій. Адже перемогу ми здобуваємо вже, безперервно, без часу на відпочинок і без права на помилки. Дякуємо нашим невтомним партнерам, які продовжують допомагати українському війську, а також усім, хто наближає перемогу щоденними справами», – наголосив очільник Дрогобицької РВА Степан Кулиняк.