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У Львові вперше з симфонічним оркестром виступить «КОМУ ВНИЗ»

Андрій Котенський

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У Львівській опері з концертом із нагоди свого 35-річчя виступить легендарний гурт «КОМУ ВНИЗ», повідомили організатори заходу VINIL Concert agency.

«До 35-річчя гурт «КОМУ ВНИЗ» уперше виступлять в супроводі симфонічного оркестру! Квитки розходяться дуже швидко, тому не зволікайте! Приходьте послухати нове звучання легендарних музикантів!», – запрошують організатори VINIL Concert agency.

Як відомо, «КОМУ ВНИЗ» – український рок-гурт, створений 1988 року в Києві. Його творчість на 100% наповнена Україною: її традиціями, культурою, музикою, шаною нашим героям та українським духом. Саме це можна почути у кожній улюбленій композиції гурту.

Концерт у Львівській опері заплановано на понеділок, 13 березня. Початок о 19:00 год.

Квитки доступні за посиланням: Concert.ua.

У Києві також відбудеться ювілейний концерт «КОМУ ВНИЗ» у супроводі оркестру. Захід заплановано на 27 березня у Жовтневому палаці.

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