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У Львові шукатимуть витоки із теплових мереж

Анастасія Диняк

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З 7 до 14 лютого ремонтні бригади підприємства будуть проводити пошук витоків із теплових мереж. У разі виявлення на вулиці чи біля будинку витоку води жовто-зеленого кольору львів’ян просять негайно повідомляти «Львівтеплоенерго». Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

«Знову проводимо пошук витоків у всіх районах, які обслуговуємо, крім Шевченківського. Для цього теплоносій фарбуємо барвником у жовто-зелений колір. Наші працівники будуть обходити вулиці, по яких проходить теплотраса, перевірятимуть бойлерні, котельні чи немає витоку води жовтого кольору», – йдеться у повідомленні.

Також прохання до мешканців Сихівського, Галицького, Франківського, Личаківського районів – у разі виявлення на вулиці, біля свого будинку, чи у підвалі будинку рідини жовто-зеленого кольору негайно повідомляти за номером телефону +38(032) 260 33 16.

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