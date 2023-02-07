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На Херсонщині депутат та експравоохоронець співпрацював з ФСБ РФ

Анастасія Диняк

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Депутат Херсонської облради від забороненої партії «Блок Володимира Сальдо» та колишній правоохоронець під час окупації області співпрацював з російськими спецслужбами. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Так, за даними слідства, депутат облради раніше служив у правоохоронних органах та звільнився у званні генерал-майора міліції.

Під час окупації Херсона він співпрацював зі співробітником ФСБ РФ. Представник російської спецслужби керував процесами утвердження окупаційної влади, координував створення псевдоправоохоронних та незаконних судових органів на території області.

Депутат ж надавав куратору з РФ інформацію про осіб, яких можна залучити до роботи в окупаційних органах влади. Він особисто контактував як з колишніми правоохоронцями, так і з діючими, схиляючи їх до співпраці.

Депутату інкримінують вчинення пособницьких дій з метою зміни меж території та держкордону України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України). Йому загрожує до п’ятнадцяти років за ґратами або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

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